TMW - Su Giandonato anche Arezzo e Pisa oltre alla FeralpiSalò

Fonte: Simone Bernabei

© foto di Alberto Fornasari

Manuel Giandonato, attualmente svincolato dopo l'esperienza al Livorno, è uno dei pezzi pregiati tra i parametri zero per quanto riguarda il calciomercato della Serie C. E, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, oltre alla FeralpiSalò, il cui interesse era emerso nelle scorse ore, adesso sul calciatore ci sono anche due toscane della terza serie, ossia Arezzo e Pisa.