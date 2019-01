TMW - SudTirol, accordo con l’Inter per Mattioli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Operazione minore per l’Inter. Alesssandro Mattioli è vicino al SudTirol, accordo raggiunto tra le parti e trattativa in via di definizione. Sviluppi nei prossimi giorni quando il Cuneo dovrà restituire Mattioli all’Inter, che poi lo girerà al SudTirol.