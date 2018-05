TMW - Sudtirol, Baumgartner: "Risultato storico. Ora ce la giocheremo"

Il pesidente del Sudtirol Walter Baumgartner ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com a margine dell'assemblea di Lega Pro soffermandosi sul secondo posto raggiunto dagli altoatesini : “All'inizio del campionato non sembrava che potessimo finire in quella posizione e invece abbiamo chiuso il campionato con il miglior risultato della nostra storia. Ora vediamo fin dove riusciremo ad arrivare. Mina vagante? I play off sono sempre un altro campionato, vogliamo arrivare a questo appuntamento nel modo migliore a livello fisico e mentale e poi ce la giocheremo e vedremo come andrà a finire”.