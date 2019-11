TMW - SudTirol, Bravo: "A gennaio arriveranno due o tre rinforzi"

© foto di Gilberto Poggi/TuttoLegaPro.com

Nell'intervista rilascia a TMW nel giorno del suo rinnovo contrattuale, il Ds del SudTirol Paolo Bravo ha fatto anche un punto di mercato: "Volevamo essere competitivi per mettersi sotto a piazze importanti che hanno rose ben assortite, ma intanto pensiamo a terminare il girone di andata, poi verso marzo ne sapremo di più. L’importante è arrivare a gennaio il più attaccati possibile al gruppo in testa, poi faremo anche valutazioni di mercato. Di sicuro, a livello numerico, manchiamo in qualcosa, abbiamo anche Fink e Crocchianti lungodegenti, quindi 2-3 pedine, a prescindere da tutto il resto, saranno messe: esigenza appunto di organico. Non abbiamo poi necessità di muovere nessuno, ma ripeto, prima vediamo cosa fa la squadra”.