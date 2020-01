Fonte: Michele Criscitiello

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il Sudtirol avrebbe messo nel mirino il centrocampista Alessandro Sbaffo, classe ‘90, in forza al Gubbio dove ha segnato 6 reti in 21 presenze fra campionato e Coppa. Domani possibile una decisione in merito all’acquisto del calciatore.