© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tentativo in extremis del Catania, a vuoto: Andrea Zaccagno può considerarsi a tutti gli effetti un giocatore della Vibonese. Il club calabrese ha infatti definito e a breve annuncerà l'arrivo del giovane portiere classe '97, per il quale appunto gli etnei, in cerca di un portiere, avevano fatto un tentativo dell'ultima ora.