tmw Teramo, capitolo uscite: ai saluti non solo Martignago. Ci sono anche Iotti e Minelli

vedi letture

Non solo Riccardo Martignago, ormai promesso sposo del Ravenna. In casa Teramo, secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, ci sono altri elementi in uscita: si tratta del difensore Luca Iotti e del trequartista Simone Minelli. I due non rientrerebbero più nei piani tecnici, e il club è a lavoro per trovare una soluzione in tempi quanto più celeri possibile.

In stand by, invece, la posizione di Domenico Mungo: che piace però all'Avellino e al Livorno. Che ha però ben altre situazioni da chiarire prima di procedere con eventuali trattative.