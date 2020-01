© foto di Federico Gaetano

Si muove il mercato del Teramo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club abruzzese in queste ore avrebbe fatto passi importanti in avanti per Davis Curiale e Maks Barisic, rispettivamente punta ed esterno destro del Catania. Sul centravanti italo tedesco, però, rimangono vivi anche altri interessamenti che però appaiono comunque indietro rispetto al club biancorosso.