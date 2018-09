Fonte: Luca Esposito

Grande attesa in casa Ternana per l'eventuale ripescaggio in Serie B, intanto le Fere lavorano a un colpo in attacco: il club umbro, in caso di partecipazione al prossimo campionato cadetto, sta infatti lavorando per Guido Marilungo. Il centravanti, che ha risolto il contratto con l'Atalanta e l'anno scorso ha difeso i colori dello Spezia, piace ai rossoverdi. Decisiva per l'affondo, ovviamente, la categoria in cui giocheranno le Fere.