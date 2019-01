TMW - Ternana, aumenta il pressing per l'attaccante Guerra

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Filippo Venezia/Fotolive

La Ternana non molla la pista che porta a Simone Guerra, centravanti della Feralpisalò, e nelle ultime ore avrebbe aumentato il pressing sul club lombardo per portare il capocannoniere della Serie C nella passata stagione in Umbria e rinforzare ulteriormente il reparto offensivo.