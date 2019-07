© foto di Giuseppe Scialla

Importante colpo di mercato per la Ternana. Stando alle indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione è a un passo dalla firma Luigi Viola, centrocampista napoletano classe 1990 che nelle ultime due stagioni ha totalizzato 48 presenze e messo a segno otto gol con la maglia della Juve Stabia. L'ex Melfi si legherà, nella giornata di mercoledì, con le Fere sottoscrivendo un contratto biennale con opzione per il terzo anno in caso di promozione in serie B. Subito dopo la firma Viola effettuerà il primo allenamento con i rossoverdi prima del ritiro di Cascia.