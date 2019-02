TMW - Ternana, comunicato a Calori l'esonero. Si attende l'ufficialità

Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Federico De Luca

E' arrivata la decisione in casa Ternana: Alessandro Calori non è più il tecnico delle Fere. Questo è quanto raccolto dalla nostra redazione, con la scelta dell'esonero che è stata comunicata pochi minuti fa al tecnico ex Trapani. Si attende a questo punto solo l'ufficialità del club umbro.