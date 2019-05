© foto di Federico Gaetano

Nei giorni scorsi era emerso il Lecco come società interessata a Bryan Gioè, attaccante della Folgore Caratese, in vista della prossima stagione. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione sul giocatore ci sarebbero anche gli interessamenti di altri due club di Serie C: si tratta di Triestina e Ternana.