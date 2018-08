TMW - Ternana, si lavora al ritorno di Bojinov: parte la trattativa

© foto di Federico De Luca

Valeri Bojinov e la Ternana. Un rapporto finito tre anni fa, dopo una sola stagione, ma che potrebbe diventare nuovamente d'attualità. Si è chiusa, infatti, l'esperienza dell'attaccante col Rijeka, nonostante un rinnovo annuale prima formalizzato lo scorso giugno e poi improvvisamente cancellato per la volontà del giocatore di cambiare aria. Il club rossoverde, proprio in queste ore, sta provando col Ds Danilo Pagni ad imprimere una svolta all'operazione, grazie anche alla mediazione dell'Avv. Luis Vizzino. Si lavora duramente ad un accordo, anche se la fumata bianca non è prevista in tempi strettissimi. La Ternana vuole Bojinov e il bulgaro è allettato dall'idea di rivestire la maglia biancoverde. Un matrimonio, insomma, che si può fare, dopo una prima unione nel 2014/15 con sei centri in 27 presenze in B.