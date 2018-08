TMW - Ternana, si lavora per Pobega e Chiricò

© foto di Giuseppe Scialla

Ternana operativa sul mercato. Dopo le quattordici uscite condotte dal ds Pagni, potrebbe esserci ancora qualche innesto di livello. Si lavora per Pobega del Milan, trattativa avviata e buone possibilità di arrivare alla fumata bianca. La Ternana però non si ferma e si muove anche per piazzare un altro colpo importante. Contatti in corso per Chiricò del Lecce. Ternana al lavoro, Chiricò e Pobega gli obiettivi...