tmw Ternana, si riflette: stavolta Gallo è davvero in bilico. Sottil alla finestra

In questi convulsi giorni, i club non sono solo alle prese con l'allarme nazionale legato alla sanità, ma c'è anche chi deve riflettere sul come poter riprendere il cammino una volta che l'emergenza coronavirus sarà passata.

Tra questi, la Ternana. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, infatti, la posizione di mister Fabio Gallo, nonostante patron Stefano Bandecchi abbia più volte ripetuto di avere fiducia nel tecnico, non appare solida, e tutto potrebbe succedere. Soprattutto di fronte a un lungo mese di stop che consentirebbe a un nuovo allenatore di dare una base di preparazione nuova alla squadra.

Il numero uno rossoverde, quindi, sta riflettendo sul da farsi; non è da escludere che alla ripresa sia Andrea Sottil a guidare le Fere.