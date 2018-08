TMW - Trapani, Evacuo vicino al rinnovo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dalle indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, si prospetta un prolungamento di contratto per Felice Evacuo, bomber classe '82 del Trapani. Fumata bianca prevista ad inizio settimana, con la scadenza del rapporto aggiornata al 30 giugno 2020. Evacuo, con la maglia del Trapani, conta di stabilire il record di gol dei bomber per la Serie C, attualmente appannaggio di Gianni Califano, da tempo non più in attività. Per riuscire nell'impresa, ad Evacuo mancano appena 7 gol.