tmw Trapani, il medico è out. La Procura dice no al sostituto, si va verso 0-3 e -1

Ieri l’allenamento rispettando i protocolli anti Covid. Oggi però il mancato svolgimento della partita contro la Casertana. E per il Trapani lo spettro dello 0-3 a tavolino. Il medico sociale, Dottor Mazzarella, infatti non si è presentato alla partita perché in malattia come comunicato al club via PEC circa dieci giorni fa. La società ha reperito il sostituto ma la Procura non ha autorizzato il cambio in corsa anche perché non era stato comunicato il nome precedentemente. Si va verso lo 0-3 e anche un punto di penalizzazione.