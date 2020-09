tmw Trapani, la squadra torna ad allenarsi: rispettati i protocolli anti Covid

Segnali di ripresa, anche la strada è ancora tutta in salita, per il Trapani. Oggi la squadra ha ripreso gli allenamenti, rispettati i protocolli anti Covid a poche ore dalla prima partita, prevista domani pomeriggio contro la Casertana. Da capire le intenzioni della squadra granata in vista della partita, ma l’allenamento di oggi è un segnale. Il Trapani, tra tante difficoltà, come si vede nella foto di TuttoMercatoWeb, dà un piccolo cenno di ripresa...