tmw Trapani, martedì Di Donato in città: i dettagli

Daniele Di Donato è il nuovo allenatore del Trapani. Tutto come anticipato nelle scorse ore. Martedì l’ex allenatore di Arzignano e Arezzo sarà in città per la firma sul contratto annuale e per le formalità di rito. Con lui il collaboratore Daniele Benedetti, nel suo staff da tre anni. Il Trapani riparte dall’entusiasmo e la competenza del duo Sandro Porchia (nuovo direttore sportivo) - Daniele Di Donato...