tmw Trapani, Porchia nuovo ds. Contatti con Gilardino per la panchina

Il Trapani riparte da Sandro Porchia. La società granata valorizza le risorse interne e l’ex responsabile del settore giovanile sarà il nuovo direttore sportivo. Si riparte quindi con un nuovo progetto e voglia di programmare. Il club attinge dal settore giovanile anche per le figure societarie: il segretario sarà Carlo Pace. Per la panchina contatti in corso con Alberto Gilardino, ex Pro Vercelli. È il primo nome al vaglio del nuovo Trapani. E sullo sfondo Daniele Di Donato...