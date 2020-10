tmw Trapani, possibile addio per bomber Evacuo. Al vaglio la proposta del Catanzaro

Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, il futuro di Felice Evacuo potrebbe essere in Calabria. In attesa di svincolarsi dal Trapani per le note vicende societarie, l'esperto attaccare sta valutando una importante proposta del Catanzaro. Il club giallorosso è a caccia di un bomber di grande esperienza e personalità e ha deciso di puntare con forza su di lui. Del resto stiamo parlando di un calciatore che, appena due stagioni fa, ha raggiunto quota 170 gol in terza serie diventando il cannoniere più prolifico in attività. Possibili sviluppi concreti già entro la fine di questa settimana.