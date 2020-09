tmw Trapani, possibile sanzione per mancato rispetto norme Covid: rischio penalizzazione

Pochi allenamenti, ma quelli che sono stati svolti nelle scorse settimane non avrebbero tenuto conto delle norme di prevenzione del Covid-19. Il Trapani sarebbe stato segnalato e per questo nelle prossime settimane potrebbe arrivare il deferimento. L’accusa sarebbe quella di aver violato l’articolo 4 del Codice di Giustizia Sportiva e se i fatti fossero confermati si andrebbe da un’ammenda ad una possibile penalizzazione in classifica. La società potrebbe essere sanzionata per responsabilità oggettiva e diretta. Intanto in sede al Trapani manca anche la linea telefonica per mancati pagamenti delle utenze. Continua a soffiare vento negativo e aria di ridimensionamento in terra granata e, dopo l’esonero di Di Donato, arriverà Biagioni. E la partenza per il nuovo acquirente Pellino (che al momento ha rilevato soltanto il 10% delle quote di Allivision) è tutta in salita, tra un’ammenda o una penalizzazione che potrebbe arrivare nelle prossime settimane e tanto scetticismo...