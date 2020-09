tmw Trapani, risoluzione per l’ex ds Rubino

Raffaele Rubino lascia ufficialmente il Trapani. In arrivo la risoluzione del contratto che lo legava alla società granata. Ultime formalità di rito, poi sarà ufficiale. Il direttore sportivo protagonista dello scorso mercato con i vari Carnesecchi e Colpani che sono saliti alla ribalta per il campionato disputato (era stato esonerato a stagione in corso), adesso è pronto per una nuova avventura. Rubino-Trapani, è addio...