tmw Trapani, si va verso l'esclusione dal campionato. Ed Evacuo è pronto a rescindere

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il Trapani va verso l'esclusione dal campionato di Serie C. Saltata la trattativa con il comitato dei tifosi infatti l'attuale società aveva preparato la trasferta di domani, ma senza pagare il pullman per lo spostamento. Inoltre pare che manchino anche le maglie di alcuni giocatori. In queste condizioni difficilmente i siciliani potranno scendere in campo contro il Catanzaro dando per la seconda volta di fila la gara vinta a tavolino agli avversari. Inoltre il centravanti Felice Evacuo sta risolvendo il proprio rapporto e potrebbe andare proprio al Catanzaro che domani avrebbe dovuto sfidare con la maglia del Trapani.