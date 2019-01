Compirà a breve 20 anni e nelle prossime settimane potrebbe trasferirsi in Serie C. Andrea Capelli, classe '99 ed ex attaccante della Primavera dello Spezia, sta facendo bene in Serie D con la maglia del Ponte San Pietro-Isola conquistando l'attenzione dei club della terza divisione. Cinque gol in diciassette partite hanno spinto Rende, Piacenza e Giana Erminio a chiedere informazioni che nelle ultime due stagioni ha segnato 16 reti in 40 presenze con la formazione giovanile ligure.