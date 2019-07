© foto di Francesco Letizia

Alessio Di Placido (18) si trasferisce in prestito con diritto di riscatto alla Triestina. Nuova avventura fuori Chiavari per l'attaccante, lo scorso anno in forza all'Alessandria e di proprietà della Virtus Entella. Operazione finalizzata dagli agenti Marraffa-Stuto.