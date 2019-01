TMW - Triestina-Arzachena, scambio in vista tra Bracaletti e Arboleda

© foto di Marco Farinazzo/TuttoLegaPro.com

Scambio in vista tra Arzachena e Triestina. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione i due club stanno trattando per il passaggio di Christian Arboleda in Friuli e quello di Andrea Bracaletti in Sardegna. La fumata bianca è attesa per le prossime ore, con i due giocatori che hanno entrambi il contratto in scadenza a giugno.