Fonte: Claudia Marrone

© foto di Luca Rea/LR Press

Risulta al momento bloccata la trattativa fra Carrarese e Triestina per il difensore Diego Conson, classe ‘90. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club toscano avrebbe infatti bloccato l’operazione volendo trovare prima un sostituto in quel ruolo. Per Conson il club giuliano avrebbe pronto un contratto fino al 2021.