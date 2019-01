Fonte: Luca Bargellini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luigi Scaglia è vicino al ritorno in Serie C: secondo quanto riporta TuttoMercatoWeb.com, sul terzino classe '86 sta sprintando la Triestina. Fuori dai piani del Catania, il Parma non opporrebbe certo resistenza ad un sui passaggio in biancorosso. Aggiornamenti previsti a stretto giro di posta.