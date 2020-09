tmw Tris di club sullo svincolato Terigi: il Foggia battaglia con due emiliano-romagnole

Chiusa l'esperienza con la Pistoiese, per lo svincolato Leonardo Terigi sembrano rimanere aperte le porte della Serie C. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, sul classe '91 è forte l'interesse di Carpi e Ravenna, ma attenzione: in attesa dell'ufficialità della partecipazione al campionato di terza serie, sul giocatore è piombato anche il Foggia, pronto a dar battaglia alle altre due concorrenti.