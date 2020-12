tmw Turris, Pandolfi attenzionato in Serie B. Ma occhio anche al Bari

Salto in B in vista per Luca Pandolfi? Probabilmente si.

Stando a quanto infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, l'attaccante della Turris è attenzionato da diversi club cadetti, in primis Pescara e Cittadella, con più sullo sfondo Frosinone e Salernitana: il classe '98 è legato ai campani fino al 2022, ma già gennaio potrebbe divenire il tempo giusto per l'addio.

Attesi sviluppi. Considerando poi che anche il Bari, con Simone Simeri in uscita, lo sta monitorando.