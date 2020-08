tmw Turris, salta il rinnovo di Palma, il giocatore ora è libero

Inconveniente in casa Turris. Giuseppe Palma (26), arrivato in Campania lo scorso dicembre e tra i protagonisti della promozione dei Torresi in serie C, non proseguirà la sua avventura con i colori rosso corallo. Eppure il centrocampista scuola Napoli verso la metà di luglio aveva trovato un accordo biennale con la dirigenza, con l'intento reciproco di formalizzare il tutto non appena possibile.

Quando si è trattato di mettere nero su bianco, nell'imminenza del ritiro la società ha comunicato al giocatore che i termini dell'ingaggio sarebbero stati rivisti - durata contrattuale di un solo anno - facendo saltare l'intesa precedente. Palma si è così svincolato dalla Turris senza poter chiarire la situazione.

Ora il centrocampista, con all'attivo esperienze con la maglia di Vicenza, Paganese, Ischia, Mantova e Rieti, oltre che all'estero in Lituania ed in Svizzera, si sta guardando intorno per una nuova opportunità.