TMW - V. Entella, Nizzetto: "Ampiezza rosa è stata ed è fondamentale"

Fonte: dal nostro inviato Andrea Piras

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista della Virtus Entella Luca Nizzetto ha parlato a margine della Charity Dinner di Stelle nello Sport all’Acquario di Genova: “Siamo onorati di essere stati invitati ed essere qui e di rappresentare Chiavari in questa occasione. La fatica c’è per tutti, perché dietro c’è sacrificio, passione, voglia di dimostrare sia nell’ambito sportivo che verso gli altri. Genova è stata toccata da tante cose e stiamo provando a fare qualcosa per gli altri e speriamo sia servito. - continua Nizzetto parlando del campionato - Abbiamo fatto molto, giocando tante gare ravvicinate. Ora c’è il momento chiave della stagione con altre gare ravvicinate e tanti scontri diretti, ma pensiamo una gara alla volta. Ora andiamo ad Alessandria e martedì c’è la Pro Vercelli, poi il Siena in casa. Tre gare difficilissime e importanti. La rosa ampia ci ha permesso finora di cambiare cinque titolari alla volta, senza questo non so se avremmo fatto un campionato alla pari delle altre. Chi gioca ogni turno dimostra di non essere un panchinaro e questa forza va sfruttata fino in fondo. Serie B? Ci proviamo e forse lo meritiamo”.