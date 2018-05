TMW - V. Francavilla, Magrì: "Campionato al di sopra delle aspettative"

Fonte: Dalla nostra inviata Claudia Marrone

Antonio Magrì, presidente della Virtus Francavilla, ha parlato ai margini dell'assemblea di Lega Pro ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: “Siamo partiti con l'obiettivo principale che era la salvezza e abbiamo raggiunto i play off chiudendo al nono posto quindi siamo molto contenti avendo fatto un campionato al di sopra delle nostre aspettative tenendo conto che abbiamo sempre giocato a Brindisi e non in casa nostra”.

Sulle problematiche degli impianti sportivi: “Pesa tantissimo sopratutto a livello di costi, che si aggiungono a quelli ordinari, e poi viene meno l'attaccamento dei tifosi alla squadra. Questo viene avvertito e si riflette sui risultati sportivi”.

Sulle riforme in Serie C: “Abbiamo da sempre portato avanti la politica dei giovani e continueremo su questa strada. Occorre una riforma di sistema, di tutto il sistema calcio, organica che ripensi a tutto il movimento e che metta la Serie C al centro perché ha la mission di valorizzare i giovani”.

Sulle tante penalizzazioni di questa stagione: “I campionati con tante penalizzazioni fanno male, fanno male anche ai tifosi, è un campionato falsato già in partenza perché le squadre che hanno speso più di quanto potevano hanno preso giocatori di livello superiore alle altre che non potevano permettersi. Le penalizzazioni sono giuste perché deve essere favorito chi ha una gestione corretta che non va oltre le proprie possibilità. Ma il problema deve essere risolto a monte con gestioni più oculate che non vadano a spendere più di quanto possano”.