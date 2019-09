© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Marco Martin, difensore classe '87 che in carriera ha giocato tra le altre con Treviso, Pescara e Cittadella, ha offerte in C da Giana Erminio, Imolese e Fano. Ma in caso di proposte intreressanti da squadre di vertice in D è pronto anche a scendere di categoria.