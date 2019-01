© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluca Litteri attaccante classe '88 del Venezia è un giocatore che piace a molti club in B. Nel corso degli ultimi anni in effetti ha dimostrato di saper segnare con continuità andando sempre in doppia cifra. Adesso pare molto vicino al Carpi, in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. C'è comunque un'altra pista che porta a Cosenza, a titolo definitivo: un'operazione abbastanza onerosa per le casse dei calabresi.