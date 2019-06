TMW - Venezia, Lupo torna in pole per la poltrona di ds

Fonte: Marco Conterio

© foto di Alessio Alaimo

Nonostante le voci degli ultimi giorni su Francesco Marroccu, Fabrizio Salvatori e Gianluca Andrissi il Venezia per la poltrona di direttore sportivo deciso a puntare su Fabio Lupo. Un nome già accostato nelle scorse settimana al club lagunare e che sembra trovare gradimento all’interno della società come raccolto dalla nostra redazione. È l’ex Palermo quindi il candidato numero uno per essere il nuovo uomo mercato degli arancioneroverdi.