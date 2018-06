TMW - Vibonese, è fatta per Melillo. A breve sarà data l'ufficialità

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole con l'Olanda, l'attaccante della Nazionale italiana Mario Balotelli ha parlato anche del suo futuro. Diffidenza nei miei confronti da parte dei club italiani? "Perché Mino chiede troppi soldi (sorride, ndr)". Pronto...

Balotelli scherza: "Pochi club in Italia? Raiola chiede troppi soldi"

Pronto un colpo di mercato per la Vibonese. Secondo quanto appreso dalla redazione di TMW , infatti, la squadra di Vibo Valentia ha praticamente già perfezionato l'ingaggio di Ezequiel Melillo , centrocampista italo-argentino classe '93 che dal 2016 milita nel Troina, seguito anche da club di Serie B. A breve sarà comunicata l'ufficialità dell'operazione.

