TMW - Vibonese, ag.Silvestro: "Stimato dal club, piace anche al Lecco"

© foto di Federico Gaetano

E' ancora tutto da stabilire il futuro di Michele Silvestro, esterno offensivo classe '99 tra gli artefici del ritorno del Lecco in C dopo sette anni. Al giocatore napoletano, di proprietà della Vibonese fino al 30 giugno, non mancano gli estimatori tra i professionisti, come ammesso dal suo agente, Giosuè de Luca, intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.

Capitolo Vibonese: ci sono i margini per un ritorno in Calabria?

“Il Direttore Lo Schiavo ha una stima infinita per Michele. Ha sempre creduto nel ragazzo e so che lo considera un valore aggiunto anche per il futuro. Fatto sta che ad oggi non c’è nulla di concluso con la Vibonese, club con cui Silvestro ha un contratto di addestramento tecnico fino a giugno. In sostanza non posso confermare che il giocatore resterà a Vibo anche l’anno prossimo, nonostante la stima che il club ripone in lui”.

Il Lecco sarebbe interessato a riprenderselo a titolo definitivo?

”A Lecco Michele si è trovato benissimo, sia da un punto di vista ambientale sia di rapporti col club. E' ovvio che a lui farebbe molto piacere restare. Tutti lo hanno trattato molto bene e questo è stato importante per un ragazzo che si spostava per la prima volta da casa di 1000 chilometri. Grazie a mister Gaburro, è cresciuto molto anche tatticamente, mentalmente e tecnicamente. Silvestro ormai è ben voluto da tutti, a partire dai tifosi che gli fanno sempre pervenire attestati di stima, per finire alla società che lo ha gestito nel migliore dei modi. Insomma, ad oggi noi valutiamo tutte le opzioni, anche perché qualche altro sondaggio dalla C mi è arrivato. Il ragazzo è pronto per il professionismo e lo ha dimostrato ampiamente".