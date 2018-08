TMW - Vibonese, doppio colpo: in arrivo Taurino e Cani

Fonte: Ivan Cardia

© foto di Giuseppe Scialla

Doppio colpo in attacco per la Vibonese. Secondo quanto raccolto da TMW, i calabresi hanno prima bruciato la concorrenza per Leonardo Taurino, attaccante in uscita dalla Ternana molto vicino alla Cavese. E per completare il reparto offensivo, ecco il colpo da 90: a Vibo Valentia arriva Edgar Çani, centravanti albanese classe ‘89. Già protagonista in Italia con le maglie di Catania, Carpi, Pisa e soprattutto Bari, Çani, vero colpo di mercato del ds Lo Schiavo, conferma le ambizioni della Vibonese per una Serie C da grandi protagonisti.