© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

Manca solo l’ufficialità ma è praticamente fatta per Luigi Mendola alla Vibonese. Dopo un’ottima stagione con la Primavera del Palermo, il centrocampista classe 2000 firma il suo primo contratto da professionista e sarà tra i protagonisti del prossimo girone C di Serie C.