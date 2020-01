© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

Carmine Sgambati è virtualmente un nuovo giocatore della Vibonese. Il centrale difensivo classe '98, ex Primavera dell'Avellino, dovrebbe firmare col club rossoblù tra stasera e domani mattina, come appreso dalla nostra redazione. Sgambati, assistito dall'avvocato Ernesto de Notaris, aveva militato con l'Agropoli in D in questa prima parte di stagione.