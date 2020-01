Fonte: Claudia Marrone

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

L'avventura in Romania di Franco Signorelli è ormai giunta al termine. Il centrocampista del Voluntari infatti sarebbe in procinto di tornare in Italia dove ha militato a lungo vestendo, fra le altre, le maglie di Salernitana e Ternana. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la Vibonese starebbe trattando il giocatore che potrebbe firmare un contratto fino a giugno con opzione per il rinnovo.