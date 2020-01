Fonte: Claudia Marrone

© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

Colpo in entrata per la Vibonese. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club calabrese ha chiuso per l'arrivo di Carmine Sgambati, classe 1998 dall'Agropoli. Per il giocatore contratto fino a giugno con opzione per la stagione successiva.