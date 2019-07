© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

Giorni delicati in casa Vibonese, con la scelta del nuovo mister che per il momento non è ancora stata annunciata. La scelta sembrava ormai orientata su due profili, Antonino Asta e Roberto Cevoli, ma nella corsa, secondo quanto raccolto da TMW, sta prendendo corpo la posizione del vulcanico Luigi Squillante, impegnato in questi giorni a Coverciano per il conseguimento del patentino UEFA A.