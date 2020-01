© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

Punta ai baby talenti la Vibonese che, secondo quanto raccolto da TMW, ha proposto un contratto biennale a Mattia Tascone, classe 2000 in forza al Savoia. Il club campano, però, in virtù del fatto che si sta giocando la promozione in C, giudica a ora incedibile il centrale: possibili nuovi sviluppi a giugno. Salvo che non ci siano ora offerte irrinunciabili