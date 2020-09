tmw Vibonese, rinforzi ai due estremi del campo. Si punta tutto su Taliento e Plescia

Ufficializzato il nuovo Ds, per la Vibonese è tempo di stringere sul mercato, con nuovi innesti da regalare a mister Galfano. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, le priorità sembrano essere un portiere e un attaccante, con i profili già individuati dalla società: tra i pali è forte l'interesse per Roberto Taliento, classe '99 dell'Atalanta, mentre il nome caldo per l'attacco è quello di Vincenzo Plescia, ora al Renate.