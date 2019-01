Fonte: Ivan Cardia

© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

Rinforzo in attacco per la Vibonese: il club calabrese è infatti vicinissimo a chiudere per Biagio Filogamo. Si tratta di un attaccante centrale, classe ‘98, mancino, cresciuto nelle giovanili del Benevento e aggregato alla prima squadra giallorossa in questa stagione, ma senza trovare spazio nonostante la stima di mister Bucchi. Ora, il prestito alla Vibonese, che cercava un rinforzo under di qualità nel reparto, per la prima avventura tra i grandi.