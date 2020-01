TMW - Vibonese, si lavora per Ciccone della Pergolettese

© foto di Andrea Rosito

Intensi giorni in casa Vibonese, con il club a lavoro per assicurarsi Nicola Ciccone, attaccante della Pergolettese. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, parti ancora a lavoro per trovare l'accordo circa il classe '96, che potrebbe raggiungere la Calabria con la formula del prestito con diritto di riscatto. Per oggi attesa una risposta.